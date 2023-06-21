Собянин получит орден «За заслуги перед Отечеством» I степени по указу Путина

Мэра Москвы Сергея Собянина наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за успехи и многолетний добросовестный труд.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы», — говорится в тексте указа.
21 июня Собянину исполнилось 65 лет. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства как минимум поздравит градоначальника по телефону.