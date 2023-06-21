Украинская власть готова пожертвовать своей страной и народом лишь бы угодить западным кураторам. Такую неприятную правду раскрыли корреспонденты Hlavné správy.
Как напомнили зарубежные авторы, не так давно британское руководство предоставило киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном для борьбы с ВС РФ в ходе спецоперации. По мнению журналистов, использование такого рода снарядов является военным преступлением, так как последствия их применения довольно ужасные.
Однако, как отметили обозреватели, хуже в этой ситуации то, что Киев готов стереть с лица земли собственное государство, лишь бы достичь целей Запада.
«Лучше Украину загрязнить и превратить в радиоактивную пустыню, чем сделать ее опять частью русского мира, к которому она, по крайней мере ее значительная часть», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что участники конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, должны начать совершать конкретные действия. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский.