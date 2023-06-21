Как напомнили зарубежные авторы, не так давно британское руководство предоставило киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном для борьбы с ВС РФ в ходе спецоперации. По мнению журналистов, использование такого рода снарядов является военным преступлением, так как последствия их применения довольно ужасные.