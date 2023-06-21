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Зеленский на конференции по восстановлению Украины потребовал конкретных действий

Украина
Зеленский на конференции по восстановлению Украины потребовал конкретных действий

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием относительно восстановления Украины на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по ее демилитаризации и денацификации.

Президент на конференции, посвященной соответствующему вопросу, потребовал конкретных действий. Мероприятие проходит в Британии.

«Я хочу поблагодарить все страны, с которыми мы согласовали ключевые принципы восстановления», — отметил лидер.

Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился Зеленский.

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