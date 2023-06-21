Зеленский на конференции по восстановлению Украины потребовал конкретных действий

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с требованием относительно восстановления Украины на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по ее демилитаризации и денацификации.
Президент на конференции, посвященной соответствующему вопросу, потребовал конкретных действий. Мероприятие проходит в Британии.
«Я хочу поблагодарить все страны, с которыми мы согласовали ключевые принципы восстановления», — отметил лидер.
Ранее сообщалось, что мир на Украине не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Такой оценкой ситуации поделился Зеленский.