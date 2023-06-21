Американист Межуев назвал глупостью слова Байдена о «диктатуре» Си Цзиньпина

Накануне президент США Джо Байден на встрече в Калифорнии публично назвал председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором». Как считает политолог-американист Борис Межуев, сегодняшняя Америка напоминает истинную демократию еще меньше, чем Китай.
По данным Reuters, американский лидер также заявил, что глава Китая не мог не знать о местонахождении аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, равно как и о том, что аппарат отклонился от курса.
«Лидер КНР Си Цзиньпин был обескуражен, когда США обнаружили в своем воздушном пространстве китайские аэростаты и сбили их, поскольку не знал об этой миссии, — заявил Джо Байден на мероприятии в Калифорнии. — Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло», — добавил Байден.
При этом он выразил уверенность, что Пекин хочет наладить отношения с Вашингтоном, но для потепления между странами потребуется время. Байден счел исключительно важным тот факт, что сейчас Си Цзиньпин находится в ситуации, когда «хочет снова иметь отношения c США». Он также попросил аудиторию не беспокоиться насчет Китая, так как тот, по мнению американского лидера, испытывает «реальные экономические трудности».
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог-американист Борис Межуев, в современном мире, в котором становится все меньше демократии, слово «диктатор» звучит неуместно.
«Сам факт использования лидером США термина "диктатор" в отношении Си Цзиньпина выглядит дико [...]. Впрочем, Джо Байден давно уже не следит за своей речью. Тем не менее, после визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена, имевшем целью восстановление отношений, американскому лидеру следовало бы быть осторожнее в выражениях», — указал эксперт.
В целом, весь мир стремительно отходит от демократии, и Китай в том числе, указал он. Более того, Пекин, по его словам, никогда и не позиционировал себя как демократию.
«Да и Россия сейчас вовсе не является образцом плюрализма. Но главное, что и Соединенные Штаты, которые якобы возглавляют "демократический мир", уже давно сами не являются образцом демократии. Сегодня в этой стране все решают олигархи, или так называемое "глубинное государство". И эта скрытая группа элит имеет такое влияние, что может открыто демонстрировать, что не допустит к высшей власти в стране тех, кто ей неугоден», — отметил Межуев.
Кроме того, американские элиты не стесняются откровенно манипулировать СМИ, и удалять из информационного поля тех, кто говорит неправильные, с их точки зрения, вещи.
«Яркий пример — ситуация с телеканалом Fox News, который весной подвергся сильному давлению со стороны Вашингтона. Как следствие, из этой телекомпании ушел целый ряд ярких ведущих во главе с Такером Карлсоном, которые открыто оппонировали политике Белого дома. Еще одно проявление "демократии" в США — это целый ряд судебных процессов над участниками массовых протестов, которые в январе 2020-го якобы "захватили Конгресс". В итоге многие из них получили внушительные тюремные сроки, явно не соответствующие масштабу содеянного», — считает эксперт.
По его словам, в ближайшие месяцы количество проявлений репрессивной политики со стороны США будет только расти.
«На наших глазах мир стремительно распадается на цивилизационные блоки, абсолютно отчужденные друг от друга, и лишь иногда вступающие во временные прагматические союзы. Это приводит к тому, что демократия и плюрализм уменьшаются даже в тех странах, которые еще недавно их исповедовали», — сообщил аналитик.
То, что происходит в Соединенных Штатах, политологи в свое время назвали «гарантированным государством» — оно устраняет со своего пути все, что мешает ему проводить выбранную политику, напомнил Межуев.
«Это иллюстрируют попытки недопущения на президентские выборы Дональда Трампа, который сегодня является самым популярным человеком в Штатах. "Глубинное государство" сделает все, чтобы он больше не пришел в Белый дом — вплоть до посадки в тюрьму или физического устранения», — отметил политолог.
Нынешние США сами сильно напоминают Китай до прихода к власти Си Цзиньпина — когда первые лица менялись, но общий курс государства оставался неизменным. Поэтому и выпад Джо Байдена в адрес председателя КНР смотрится сегодня совершенно неуместно, заключил политолог.
Напомним, в начале недели госсекретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Китай, где встретился с главой МИД Цинь Ганом, куратором китайской дипломатии Ван И, а затем — и с Си Цзиньпином.