Американист Межуев назвал глупостью слова Байдена о «диктатуре» Си Цзиньпина

При этом он выразил уверенность, что Пекин хочет наладить отношения с Вашингтоном, но для потепления между странами потребуется время. Байден счел исключительно важным тот факт, что сейчас Си Цзиньпин находится в ситуации, когда «хочет снова иметь отношения c США». Он также попросил аудиторию не беспокоиться насчет Китая, так как тот, по мнению американского лидера, испытывает «реальные экономические трудности».