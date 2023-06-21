Суд арестовал более 30 иностранных счетов по делу блогера Блиновской

Суд наложил арест на 35 иностранных счетов по делу блогера Елены Блиновской. Также планируется арестовать имущество семьи Блиновских, пишет ТАСС со ссылкой на заявление следователя СК в Пресненском районном суде Москвы.
Также сообщалось о допросах по данному делу 22 свидетелей. В ближайшее время, как заявляет следователь, планируется допросить еще пять человек и сделать 68 запросов в российские банки.
Адвокат Блиновской сообщил о признании фигуранткой дела своей вины и выплате 30 млн рублей. Всего, по данным следствия, она не уплатила налоги на сумму в 918 млн рублей.