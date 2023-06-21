Российское внешнеполитическое ведомство согласилось принять нового немецкого посла в Москве Александра Ламбсдорфа. Соответствующее заявление сделали журналисты.
По данным РИА Новости, в течение скорейшего времени дипломат получит визу. Известно, что аналитики Spiegel оценили Ламбсдорфа как одного из наиболее опытных членов правящей коалиции в ФРГ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готовит для Берлина особую роль — козла отпущения. Такой оценкой ситуации поделились читатели Der Spiegel.