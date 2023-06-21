Призывавший убивать русских депутат Юсси Халла-ахо стал спикером парламента Финляндии

Скандально известный русофоб депутат Юсси Халла-ахо был избран новым спикером парламента Финляндии. Об этом стало известно по итогам заседания законодательного органа.
Политик прославился своими антироссийскими призывами. Он отправлял пожертвование украинской армии и даже призывал к убийству солдат РФ.
Тайное голосование пришлось проводить дважды. В первый раз количество голосов не совпало с количеством человек, которые присутствовали в зале. В результате депутат набрал 134 голоса из 200.
Ранее министр образования Финляндии Ли Андерссон критиковала слова Халла-ахо о россиянах. По ее мнению, заявление неуместно для человека, занимающего такую должность.