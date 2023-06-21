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Призывавший убивать русских депутат Юсси Халла-ахо стал спикером парламента Финляндии

Политика
Призывавший убивать русских депутат Юсси Халла-ахо стал спикером парламента Финляндии

Скандально известный русофоб депутат Юсси Халла-ахо был избран новым спикером парламента Финляндии. Об этом стало известно по итогам заседания законодательного органа.

Политик прославился своими антироссийскими призывами. Он отправлял пожертвование украинской армии и даже призывал к убийству солдат РФ.

Тайное голосование пришлось проводить дважды. В первый раз количество голосов не совпало с количеством человек, которые присутствовали в зале. В результате депутат набрал 134 голоса из 200.

Ранее министр образования Финляндии Ли Андерссон критиковала слова Халла-ахо о россиянах. По ее мнению, заявление неуместно для человека, занимающего такую должность.

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