«Выход к Индийскому океану». В The Epoch Times рассказали о победе РФ в важной игре

Москва смогла победить Запад в большой геополитической игре за выход к теплым водам Индийского океана, к чему она стремилась с XVII века.
Об этом в материале для западного издания The Epoch Times пишет австралийский политический аналитик Грегори Копли. Перевод публикации приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как отмечает автор, реализации замысла России о получении безопасного выхода к Индийскому океану на протяжении нескольких столетий мешали сначала Великобритания, а затем и Соединенные Штаты. Но теперь Москва смогла обыграть своих давних противников по геополитической игре и добиться желаемого.
«РФ выходит победителем в жизненно важной большой игре», – пишет Копли.
Как отмечает публицист, Россия выстроила свою логистику таким образом, что наконец получила стабильный и надежный выход к Индийскому океану. Это логистическое решение было достигнуто в результате многолетней работы, которая велась с преодолением большого числа трудностей.
В итоге Россия смогла договориться с Ираном о транспортных маршрутах, которые уже начали работать.
«Российские и иранские линии связи наконец-то слились. Транзитный проход в Индийский океан начал функционировать», – констатирует автор The Epoch Times.
Решение задачи по выводу России к Индийскому океану было достигнуто, благодаря подписанию президентом РФ Владимиром Путиным соглашения с Ираном о финансировании строительства железнодорожной ветки Решт – Астара. Именно этот маршрут станет важнейшим звеном нового транспортного коридора Север–Юг.
В рамках создаваемого Международного транспортного коридора Север–Юг будет использовано сочетание железнодорожного, автомобильного, морского и речного сообщения.
В итоге Россия получит возможность доставлять грузы из Санкт-Петербурга к иранскому побережью Аравийского моря в обход традиционных маршрутов, идущих через Атлантику, Черное и Средиземное моря, а также через Красное море.
«Новые пути запускают процессы по ослаблению доминирования Суэцкого канала, контролируемого Египтом», – объясняет эксперт значение нового транспортного коридора.
Новый маршрут, связывающий Санкт-Петербург с Индийским океаном, дает России дополнительную возможность противодействовать попыткам Соединенных Штатов и западного военного блока НАТО ограничить ее логистику путем блокировки выходов в теплые моря.
Россия же, обеспечив себе безопасный и стабильный выход к Индийскому океану, смогла вырваться из тех геополитических и стратегических рамок, которые долгое время ее сдерживали, заключает Грегори Копли.