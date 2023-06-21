«Выход к Индийскому океану». В The Epoch Times рассказали о победе РФ в важной игре

Как отмечает автор, реализации замысла России о получении безопасного выхода к Индийскому океану на протяжении нескольких столетий мешали сначала Великобритания, а затем и Соединенные Штаты. Но теперь Москва смогла обыграть своих давних противников по геополитической игре и добиться желаемого.