Песков подтвердил обсуждение саммита БРИКС на переговорах Путина с Рамафосой

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с коллегой из ЮАР Сирилой Рамафосой обсуждал вопросы подготовки к саммиту БРИКС. Такие сведения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, разговоры на эту тему до сих пор продолжаются. Соответствующее заявление Песков сделал 21 июня во время общения с сотрудниками средств массовой информации.
Ранее в Южно-Африканской Республике сообщили, что страна ждет президента России на саммите Группы, который состоится в августе текущего года.