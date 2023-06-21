Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

У российской стороны нет предпосылок для продления зерновых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, ООН не может оказать необходимого влияния на участников сделки для выполнения всех ранее оговоренных пунктов в отношении России.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать последним днем для завершения всех невыполненных соглашений зерновых договоренностей.
При этом в США выразили надежду на продление зерновой сделки. Для этого американская сторона готова оказать поддержку Турции и ООН, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.