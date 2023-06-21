Bloomberg: Блинкен столкнулся в аэропорту Пекина с роковым для США знамением

По словам журналистов, китайское внешнеполитическое ведомство оценило рабочий визит американского политика весьма пессимистично. В министерстве заявили, что встреча Блинкена с лидером КНР Си Цзиньпином была лишь проявлением вежливости. «ПолитРоссия» приводит перевод материала.