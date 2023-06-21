Bloomberg: Блинкен столкнулся в аэропорту Пекина с роковым для США знамением

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен столкнулся в аэропорту Пекина с роковым для официального Вашингтона знамением. Соответствующее заявление сделали аналитики Bloomberg.
По словам журналистов, китайское внешнеполитическое ведомство оценило рабочий визит американского политика весьма пессимистично. В министерстве заявили, что встреча Блинкена с лидером КНР Си Цзиньпином была лишь проявлением вежливости. «ПолитРоссия» приводит перевод материала.
Таким образом госсекретарь США не достиг поставленных задач. Белый дом находится на пороге крупномасштабного противостояния, причем на два фронта, подытожили аналитики.