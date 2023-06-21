Фигуристка Маргарита Дробязко может лишиться гражданства Литвы

Члены сейма Литвы намерены лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Поводом стало ее участие в ледовом шоу коллеги Татьяны Навки.
Парламентарии обратились в Министерство внутренних дел (МВД) Литвы. Они призвали рассмотреть вопрос лишения Дробязко гражданства.
«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной стадии этого решения. Насколько я знаю, оно поддерживается, поэтому, скорее всего, будет принято», — цитирует LRT председателя парламента Викторию Чмилите-Нильсен.
Стоит отметить, что спортсменка не первый раз сталкивается с притеснениями в Литве. Ранее ее исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени.