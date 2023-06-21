Украинская теннисистка Костюк проиграла россиянке Потаповой и отказалась жать ей руку

Российская теннисистка Анастасия Потапова накануне во второй раз в сезоне победила Марту Костюк. Встреча первого круга травяного турнира в Бирмингеме завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу 22-летней спортсменки из РФ, сообщает «360». После завершения матча Костюк пожала руку только судье и проигнорировала россиянку.