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ЮАР ждет участия Путина на саммите БРИКС в августе

Политика
ЮАР ждет участия Путина на саммите БРИКС в августе

Южноафриканская власть ждет, что российский лидер Владимир Путин в августе совершит официальную поездку в республику. Такие сведения озвучил генсек «Африканского национального конгресса» Фикиле Мбалула.

Напомним, что в конце лета текущего года на территории ЮАР состоится саммит БРИКС. Именно на это мероприятие главу российского государства пригласили в качестве участника.

«Мы ожидаем прибытия Путина, и правительство занимается этим важным вопросом», — сказал Мбалула.

Соответствующей информацией южноафриканский политик поделился в ходе разговора с журналистами SABC.

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