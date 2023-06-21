ЮАР ждет участия Путина на саммите БРИКС в августе

Южноафриканская власть ждет, что российский лидер Владимир Путин в августе совершит официальную поездку в республику. Такие сведения озвучил генсек «Африканского национального конгресса» Фикиле Мбалула.
Напомним, что в конце лета текущего года на территории ЮАР состоится саммит БРИКС. Именно на это мероприятие главу российского государства пригласили в качестве участника.
«Мы ожидаем прибытия Путина, и правительство занимается этим важным вопросом», — сказал Мбалула.
Соответствующей информацией южноафриканский политик поделился в ходе разговора с журналистами SABC.