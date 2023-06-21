Минстрой готовит запуск программы для частичной компенсации аренды жилья для молодежи

Минстрой готовится запустить программу компенсации 50% аренды жилья. Она будет работать для россиян до 35 лет. Об этом говорится в материале газеты «Известия», которая ссылается на слова замглавы министерства Никиты Стасишина.
Программа будет заключаться в предоставлении финансовой помощи молодежи. При этом от участников программы будет требоваться откладывать средства на первый взнос для ипотеки.
Авторы программы предполагают, что она должна помочь молодым семьям получить собственное жилье. Это должно решить одну из наиболее актуальных проблем для молодых родителей или россиян, планирующих создание семьи.