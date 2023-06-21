Евстафьев: американцы готовы пожертвовать всем, лишь бы выжить

Американцы в стремлении обеспечить собственное выживание готовы вслед за Украиной пожертвовать всеми своими союзниками вплоть до Европы и стран Ближнего Востока.
Уверенность в этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, по словам которого Соединенные Штаты готовы превратить украинский конфликт в большую европейскую войну, и в России все должны это понять.
«Проблема глубокого тыла – проблема непонимания того, что это уже реальная война на уничтожение. Вообще эти игры в недовойну и перепрезентацию надо заканчивать. Надо начинать нормальную, жесткую, без розовых соплей, информационную работу – говорить правду. Война – это пот и кровь, война – это потери», – подчеркнул Евстафьев.
Мир, по его словам, входит в эпоху гамбитов. Американцы ради собственного выживания готовы пожертвовать всем и всеми. И со временем, когда в Вашингтоне все как следует просчитают, они на это пойдут.
«Они готовы пожертвовать Ближним Востоком, они готовы там сжечь всех своих союзников. Вопрос только в цене, они пока не досчитали, сколько им по времени это даст выжить. Они готовы сжечь Европу», – убежден политолог.
При этом эксперт напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтеньберга о том, что Североатлантический альянс должен обеспечит Украине такую степень мобилизации, чтобы эта страна могла как можно дольше противостоять России.
Эти слова, объясняет эксперт, указывают на то, что никого на Западе не интересует будущее самой Украины – ее ВВП, социальная составляющая и даже мобилизационный ресурс, который «превращается в фарш».
«Это пока украинский гамбит, жертвуют Украиной – и государством, и народом. Но подходит европейский гамбит – США дозревают, чтобы пожертвовать Европой, сделав из большой украинской войны большую европейскую. Заметьте, как они европейцев туда загоняют. А сами они за последние полтора месяца не сделали ни одного шага, который бы приближал их к прямому участию в этом конфликте», – добавил Евстафьев.
И это именно американцы погнали ВСУ в безнадежное контрнаступление, а также не остановили его, хотя такая возможность у них была. Это тоже является гамбитом – Соединенные Штаты видят, что данный стратегический резерв задействован еще не до конца и стремятся его спалить. Все это делается под лозунгом, что необходимо держать оборону, а для этого нужно поменять действующих лиц и исполнителей в Киеве, что якобы позволит выиграть время.
«Потому что с этими действующими лицами мирный процесс или его имитация невозможны. А с новыми – может быть получится», – объяснил Евстафьев в заключение.
Напомним, ранее генсек западного военного блока Йенс Столтенберг заявил, что позиции киевского режима на переговорах с российской стороной будут зависеть от нынешнего контрнаступления ВСУ. В случае успеха наступательной операции, по его словам, Киев получит больше карт за столом переговоров для достижения прочного и справедливого мира.
В Кремле в ответ заявили, что Москва никогда не отказывалась от диалога по урегулированию украинского кризиса и всегда открыта к переговорам.