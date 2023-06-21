Евстафьев: американцы готовы пожертвовать всем, лишь бы выжить

И это именно американцы погнали ВСУ в безнадежное контрнаступление, а также не остановили его, хотя такая возможность у них была. Это тоже является гамбитом – Соединенные Штаты видят, что данный стратегический резерв задействован еще не до конца и стремятся его спалить. Все это делается под лозунгом, что необходимо держать оборону, а для этого нужно поменять действующих лиц и исполнителей в Киеве, что якобы позволит выиграть время.