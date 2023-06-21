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Посол Украины Галибаренко: отказ приглашать Киев в НАТО на саммите не будет концом света

Политика
Посол Украины Галибаренко: отказ приглашать Киев в НАТО на саммите не будет концом света

Отказ лидеров Североатлантического альянса приглашать Киев вступить в свои ряды на грядущем саммите не будет означать полный крах для украинской власти. Такую точку зрения озвучила посол этой страны при военном блоке Наталья Галибаренко.

По ее словам, соответствующее приглашение от руководителей государств-членов НАТО, возможно, поступит чуть позже. Такие выводы дипломат озвучила в ходе беседы с журналистами Politico.

«Это не конец света, если в Вильнюсе не будет приглашения (вступить в НАТО. — Прим. ред.). Поэтому не сегодня... но, может быть, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?» — заявила она.

Напомним, что саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. Мероприятие должно состояться в Литве.

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