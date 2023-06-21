СМИ КНДР сочли поездку Блинкена в Китай визитом признавшего неудачу «провокатора»

Аналитики Центрального телеграфного агентства Кореи поставили государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в неудобное положение после его рабочего визита в Китай.
Журналисты сочли поездку американского политика в КНР визитом признавшего неудачу «провокатора». Белый дом стремился подавить официальный Пекин, однако ему не удалось достичь поставленной цели, указали авторы материала.
«Одним словом, нынешний визит госсекретаря США нельзя оценить никак иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики нажима на Китай», — сказано в статье.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вашингтон и Пекин должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в мире.