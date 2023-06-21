Польский офицер Павелка: насильно призванные в ВСУ солдаты не проявляют интерес к тренировкам

Офицер запаса ВС Польши Петр Павелка заявил, что призванные в ВСУ насильно военнослужащие с безразличием относятся к тренировкам на польской территории.
По его словам, на обучение в страну часто приезжают солдаты, которые не собирались служить в ВСУ. По поведению «призванных насильно» украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после прохождения курса подготовки.
«Это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники», — отметил Павелка.
Он добавил, что солдаты ВСУ даже не пытаются беречь бронемашины и другую технику, потому что их силой затащили в армию и заставили учиться военному делу.