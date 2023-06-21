«Настрой очень положительный». Шугалей рассказал об отношении к ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

До начала проведения специальной военной операции многие жители Украины ждали прихода ЧВК «Вагнер» для защиты от киевского режима. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью «Политике Сегодня».
Он добавил, что жители тех мест, где «вагнеровцы» выполняли свои боевые задачи, зачастую даже не хотят их отпускать.
«Я не говорю за всю Луганскую Народную Республику, но в Первомайском, когда уезжали из госпиталя наши врачи, там была просто паника в городе», — уточнил Шугалей.
Политолог также отметил роль военных корреспондентов в привлечении общественного внимания к проблемам, которые волнуют мирных жителей и военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
Глава фонда объяснил, что благодаря подобной работе получается решить множество вопросов, которые требуют максимально оперативного вмешательства. Он привел пример с пожилой жительницей Попасной, которая не хотела уходить из своего дома.
«Ее кормили, ей помогали. Почти одна осталась [в городе – Прим. ред.]», — рассказал общественный деятель.
Вместе с этим, уточнил Шугалей, существуют люди, которые с 2014 года находятся под влиянием украинской пропаганды — прониклись ее идеями. У них не было другой информации кроме той, что «русские придут – будут насиловать, убивать, грабить».
Однако, подчеркнул он, когда местное население видит прямо противоположное отношение со стороны российских подразделений, то и настроение резко меняется.
«Люди бывают разные, но в целом настрой очень положительный», — сказал социолог.
Кроме того, руководитель ФЗНЦ обратил внимание на высокий боевой дух бойцов ЧВК «Вагнер». Они прошли комплексное обучение и стали профессионалами в своем деле.
«Они добились выполнения всех задач, которые были перед ними поставлены. Все рвутся в бой. Даже раненные, получившие такие повреждения, которые несовместимы с прохождением дальнейшей службы, они все говорят: “Мы хотим работать в компании, хотим помогать хоть на компьютере или еще как-то”. <...> Настрой очень боевой», — прокомментировал он.
Шугалей отметил, что в зоне спецоперации действует большое количество добровольческих подразделений, которые имеют сильный боевой дух. Однако социолог призвал относиться к людям справделиво и признавать факт наличия менее подготовленных и менее мотивированных частей.
«Среди других подразделений, к сожалению, есть такое. <…> Если они мобилизованные, то их нужно учить, вооружать, ставить четкую задачу», — уточнил глава фонда.
По его мнению, грамотная и слаженная работа по организации службы призванных во время мобилизации солдат позволит разрешит множество накопившихся проблем.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вручил бойцам ЧВК «Вагнер» награды за освобождение Артемовска.