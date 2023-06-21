Эксперт по Ближнему Востоку допустил создание афганской диаспоры в Албании

Более 3 200 жителей Афганистана укрылись во временном убежище в Шенджине (город в 40 км от столицы Албании). Сначала местные власти согласились разместить мигрантов на один год, прежде чем они переедут в Соединенные Штаты, но затем пообещали поддерживать их и дольше в случае задержки получения виз.