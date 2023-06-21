Эксперт по Ближнему Востоку допустил создание афганской диаспоры в Албании

Сбежавшие от «Талибана»✱ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) афганцы «застряли» в Албании из-за длительного оформления визы в США, сообщает Politico.
Более 3 200 жителей Афганистана укрылись во временном убежище в Шенджине (город в 40 км от столицы Албании). Сначала местные власти согласились разместить мигрантов на один год, прежде чем они переедут в Соединенные Штаты, но затем пообещали поддерживать их и дольше в случае задержки получения виз.
В настоящий момент в США находится уже около 76 тыс. афганцев, чей иммиграционный статус до сих пор неясен — окончательное урегулирование вопроса со статусом зашло в тупик.
Во время окончательного вывода американских войск из Афганистана летом 2021 года Вашингтон принимал всех, кто работал или сотрудничал с Соединенными Штатами в центральноазиатской стране. Со временем сложный визовый процесс для афганцев, демонстрирующих, что им угрожает преследование, затянулся. Сейчас сбежавшие жители «полны надежд на новую жизнь», отмечается в материале.
В прошлом году небольшая группа афганцев в Шенджине устроила акцию протеста, призвав Вашингтон ускорить процесс получения документов. Некоторые женщины и дети держали в руках плакаты с надписью: «О нас забыли».
Специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук и доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета Станислав Хатунцев полагает, что задержавшиеся в Албании мигранты едва ли повлияют на общественную и экономическую составляющие жизнь страны.
«Несколько тысяч афганцев вряд ли сильно повлияют на Албанию. В стране сложилась своя, во многом криминальная система внутренних факторов — многочисленные попытки албанцев перейти границу, наркотрафик и др. Афганским беженцам сложно конкурировать в этом плане с местными. С течением лет, возможно, сложится афганская диаспора, которая обрастет связями и силами, но это будет также зависеть и от албанского народа. Не думаю, что сейчас афганцы окажут существенное влияние».
Ранее члены движения «Талибан» прилюдно высекли двух человек в Афганистане.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация