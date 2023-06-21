Politico: премьер Госсовета КНР Ли Цян не стал обсуждать конфликт на Украине с Шольцем

Аналитики американского издания Politico рассказали, что премьер Государственного совета Китая Ли Цян не стал обсуждать конфликт между официальной Москвой и киевским режимом с канцлером Германии Олафом Шольцем.
По словам авторов материала, китайский политик сконцентрировался на вопросах, связанных с торговой сферой и изменением климата. Также Ли Цян дал понять Шольцу, что Пекин стремится к более тесному сотрудничеству с Берлином, объяснили в статье. Общение состоялось в ФРГ.
Ранее сообщалось, что российские военные проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.