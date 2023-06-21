Около 100 тысяч жителей Киева остались без света

Представители администрации Киева подчеркивают, что отключения электричества затронули примерно 100 тысяч человек. Кроме того, в городе остановились скоростные трамваи №1 и №3. По словам сотрудников энергетической компании ДТЭК, причиной аварийного отключения света стала авария на одной из местных подстанций. В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок, однако сроки окончания работ остаются неизвестными.