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Около 100 тысяч жителей Киева остались без света

Общество
Около 100 тысяч жителей Киева остались без света

Жители Киева лишились света утром 21 июня. Об этом сообщили представители городской администрации. По их словам, отсутствие света связано с аварийным отключением электроэнергии в украинской столице.

Представители администрации Киева подчеркивают, что отключения электричества затронули примерно 100 тысяч человек. Кроме того, в городе остановились скоростные трамваи №1 и №3. По словам сотрудников энергетической компании ДТЭК, причиной аварийного отключения света стала авария на одной из местных подстанций. В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок, однако сроки окончания работ остаются неизвестными.

Отмечается, что проблемы со светом наблюдались в Киеве и 20 июня. Авария в энергосистеме привела к отключению электричества у 75 тысяч потребителей. Причиной аварии стало обесточивание четырех высоковольтных подстанций.

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