Около 100 тысяч жителей Киева остались без света

Жители Киева лишились света утром 21 июня. Об этом сообщили представители городской администрации. По их словам, отсутствие света связано с аварийным отключением электроэнергии в украинской столице.
Представители администрации Киева подчеркивают, что отключения электричества затронули примерно 100 тысяч человек. Кроме того, в городе остановились скоростные трамваи №1 и №3. По словам сотрудников энергетической компании ДТЭК, причиной аварийного отключения света стала авария на одной из местных подстанций. В настоящее время специалисты занимаются устранением неполадок, однако сроки окончания работ остаются неизвестными.
Отмечается, что проблемы со светом наблюдались в Киеве и 20 июня. Авария в энергосистеме привела к отключению электричества у 75 тысяч потребителей. Причиной аварии стало обесточивание четырех высоковольтных подстанций.