Сломавшая ногу российская туристка пожаловалась на безразличие врачей на Бали

Туристка отмечает, что перелом она получила через три дня после приезда на остров. Девушка соскользнула левой ногой в овраг, в результате чего у нее сломался протез, установленный после удаления раковой опухоли. Бригада скорой помощи доставила россиянку в одну из местных больниц. Позднее путешественница выяснила, что в нее доставляют всех туристов, чтобы «тянуть из них деньги», сообщает телеканал «360».