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Сломавшая ногу российская туристка пожаловалась на безразличие врачей на Бали

Общество
Сломавшая ногу российская туристка пожаловалась на безразличие врачей на Бали

Путешественница из России Дарья Золина сломала ногу во время поездки на Бали. По словам девушки, местные врачи взяли с нее большое количество денег, однако помощь ей так и не оказали.

Туристка отмечает, что перелом она получила через три дня после приезда на остров. Девушка соскользнула левой ногой в овраг, в результате чего у нее сломался протез, установленный после удаления раковой опухоли. Бригада скорой помощи доставила россиянку в одну из местных больниц. Позднее путешественница выяснила, что в нее доставляют всех туристов, чтобы «тянуть из них деньги», сообщает телеканал «360».

«Мне сделали только рентген, но не взяли анализов. Мне не предоставили ни онколога, ни хирурга, ни ортопеда», — рассказала Золина.

Россиянка отмечает, что за проведенную в клинике ночь она заплатила 300 тысяч рублей. После того как врачи потребовали с нее еще 1,5 миллиона рублей за операцию, девушка приняла решение отказаться от их услуг. В ответ медики разослали ее фотографию по всем больницам острова с требованием не оказывать ей помощь.

Сейчас Дарья Золина все еще находится на Бали. По ее словам, ее единственное желание — добраться до Москвы и попасть к своему лечащему врачу.

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