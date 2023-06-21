Сломавшая ногу российская туристка пожаловалась на безразличие врачей на Бали

Путешественница из России Дарья Золина сломала ногу во время поездки на Бали. По словам девушки, местные врачи взяли с нее большое количество денег, однако помощь ей так и не оказали.
Туристка отмечает, что перелом она получила через три дня после приезда на остров. Девушка соскользнула левой ногой в овраг, в результате чего у нее сломался протез, установленный после удаления раковой опухоли. Бригада скорой помощи доставила россиянку в одну из местных больниц. Позднее путешественница выяснила, что в нее доставляют всех туристов, чтобы «тянуть из них деньги», сообщает телеканал «360».
«Мне сделали только рентген, но не взяли анализов. Мне не предоставили ни онколога, ни хирурга, ни ортопеда», — рассказала Золина.
Россиянка отмечает, что за проведенную в клинике ночь она заплатила 300 тысяч рублей. После того как врачи потребовали с нее еще 1,5 миллиона рублей за операцию, девушка приняла решение отказаться от их услуг. В ответ медики разослали ее фотографию по всем больницам острова с требованием не оказывать ей помощь.
Сейчас Дарья Золина все еще находится на Бали. По ее словам, ее единственное желание — добраться до Москвы и попасть к своему лечащему врачу.