Идея установки минимальных цен на пиво и сидр нашла поддержку в Минфине России

Новая норма может появиться на рынке пива и сидра в России. Для этих товаров могут быть введены минимальные розничные цены (МРЦ), такую инициативу поддержали в Министерстве финансов России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минфин полагает, что такой шаг поможет государству более эффективно бороться с появлением контрафактных товаров на рынке. При этом представители министерства отметили, что инициатива требует проработки перед своим внедрением.
Чиновники также выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции. При этом они рассматривают варианты ужесточения ответственности за нарушение запретов при производстве.