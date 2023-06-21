Вслед за «Титаником»? Что произошло с исчезнувшим на дне океана батискафом «Титан»

Пропавший пять дней назад батискаф «Титан» с туристами, которые отправились к обломкам затонувшего 111 лет назад лайнера «Титаник» в Атлантическом океане, вышел на связь — посредством специальных гидроакустических устройств спасатели расслышали звук, напоминающий стук. Он раздавался с периодичностью в 30 минут как минимум на протяжении четырех часов, сообщает телеканал CNN.
«Дополнительная акустическая обратная связь поможет направить технику, которая находится на поверхности, — говорится во внутренней правительственной записке о ходе поисковых работ. — [Звук также] указывает на то, что выжившие сохраняют надежду».
Турне к «Титанику»
За подводным путешествием пятерых любителей острых ощущений сейчас наблюдает весь мир. В воскресенье, 18 июня, любительская экспедиция отправилась на глубину 3,8 тысячи метров, но уже спустя 1 час 45 минут группа перестала выходить на связь, а аппарат пропал с радаров.
В понедельник, 19 июня, американская компания-организатор экскурсий OceanGate Expeditions официально подтвердила информацию про исчезновение батискафа.
В тот же день на атлантическом побережье Соединенных Штатов примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код (штат Массачусетс) развернулась полномасштабная спасательная операция. К круглосуточным поискам привлекли специалистов из разных стран (в частности, Канады и Франции), несколько правительственных организаций и компаний, которые занимаются глубоководными погружениями.
В настоящий момент специалисты используют звукоулавливающие буйки, самолеты, корабли и даже подводного робота — спасатели исследовали уже около 26 тыс. квадратных километров площади, но местоположение борта пока не определено. По информации береговой охраны США, поисковые команды были переориентированы на новый район после появления акустической активности.
Ситуацию накаляет тот факт, что запас воздуха в батискафе рассчитан всего на четверо суток — 96 часов. Если субмарина не повреждена и до сих пор функционирует, согласно прогнозам, кислород закончится в четверг, 22 июня, в 13.30 по московскому времени.
Эмоциональное потрясение или смерть?
Путевка компании OceanGate к обломкам затонувшего лайнера обошлась туристам в 250 тыс. долларов с человека. Как сообщает газета Daily Mail, каждый из них подписал отказ от претензий в случае непредвиденных ситуаций. Примечательно, что слово «смерть» на первой странице злосчастного документа упоминалось три раза.
«Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом, и путешествие на нем может привести к физическим травмам, эмоциональным потрясениям или смерти», — гласит выдержка из документа, подписанного туристами.
Как сообщают СМИ, среди желающих посмотреть на затонувший «Титаник» на батискафе «Титан» оказались британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель компании OceanGate Expeditions — организатора тура, участниками которого они стали, — Стоктон Раш.
Также на борту присутствует один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживающие в Великобритании. Ранее сообщалось, что один из членов экипажа — ирландский исследователь Рори Голден — вышел на связь, однако впоследствии информацию опровергли — на глубину ученый не погружался.
На этом фоне эксперты отмечают, что легче получить снимок с Марса за несколько минут, чем картинку в режиме онлайн со дна океана.
Друзья по несчастью
Одной из основных версий пропажи, упоминаемых в эфирах американских телеканалов, стала непригодность батискафа для глубоководных рейсов. Журналисты NBC обратили внимание на интервью трехлетней давности с основателем OceanGate: уже тогда Стоктон Раш отметил, что у судна наблюдались признаки «циклической усталости».
В связи с этим организатор туров снизил максимальный уровень погружения до трех тысяч метров, хотя путешествие до обломков затонувшего более века назад лайнера рассчитано на тысячу метров глубже.
Однако «Титан» оказался единственным бортом в распоряжении компании, характеристики которого позволяют опускаться на подобные глубины. Спустя год после интервью Раша батискаф отправился к «Титанику», а на сайте OceanGate, как утверждают журналисты, до сих пор указана максимальная отметка в четыре тысячи метров.
На фоне разгорающейся дискуссии о местонахождении путешественников журналисты The New York Times (NYT) напомнили еще один интересный факт. Выяснилось, что сотрудники компании и представители экспертного сообщества предупреждали организаторов экспедиции о проблемах с «Титаном» еще в 2018 году.
Среди прочего, смотровой иллюминатор оказался сертифицирован лишь на погружение до 1,3 тыс. метров. Раша призывали провести дополнительные испытания, но он сослался на «инновационность» устройства и отказался этим заниматься.
Спустя время одного из сотрудников за высказанные опасения уволили с работы, а OceanGate продолжила зарабатывать на погружениях. Так, по информации NYT, за 2022 год компания получила примерно семь миллионов долларов за несколько недельных экспедиций к «Титанику».
Припомнят ли Стоктону Рашу эту историю «друзья по несчастью», оказавшиеся с ним на борту, возможно, так и останется тайной.
Есть ли шансы?
Канадский ученый Джо Маккинис, который четыре раза был на месте крушения «Титаника», в интервью Bloomberg предположил, что в корпусе возникла пробоина или на борту мог начаться пожар, либо же батискаф и вовсе застрял где-либо. В первом случае, по словам исследователя, пережить катастрофу невозможно.
В лучшем случае, по мнению научного редактора The Guardian Иэна Сэмпла, есть вероятность, что субмарина всплывет на поверхность. Однако это возможно лишь в том случае, если она не разбилась о морское дно и не потерпела катастрофическую аварию.
Впрочем, даже если реализуется наилучший сценарий, опасность заключается в том, что люк батискафа заперт снаружи. Экипаж не сможет его открыть изнутри, и их жизни будут зависеть от количества аварийного запаса кислорода, добавил Сэмпл.
В свою очередь главный научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова, океанолог Ирина Чубаренко в беседе с «Политикой Сегодня» назвала шансы на спасение самих путешественников «очень быстротающими», поскольку зафиксированная акустическая обратная связь едва ли может приблизить спасателей к обнаружению «Титана».
«Если это был стук, он распространяется очень далеко. Теми средствами, которые там были использованы, никак не установить направление, откуда приходят сигналы, — объяснила Чубаренко. — Где-то он [звук] есть, и они еще живы. Это все, что можно сказать».
По оценке The Wall Street Journal, предполагаемое крушение батискафа стало «очередной драмой», которая неизбежно отсылает к роковой истории «Титаника», приковывающей внимание публики на протяжении более ста лет.
Какие выводы сделают в OceanGate Expeditions в связи с произошедшим, покажет время, но наверняка понятно лишь одно — даже если субмарину удастся найти, этот рейс для нее явно станет последним.