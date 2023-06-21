Вслед за «Титаником»? Что произошло с исчезнувшим на дне океана батискафом «Титан»

Спустя время одного из сотрудников за высказанные опасения уволили с работы, а OceanGate продолжила зарабатывать на погружениях. Так, по информации NYT, за 2022 год компания получила примерно семь миллионов долларов за несколько недельных экспедиций к «Титанику».