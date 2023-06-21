Жителей четырех регионов России предупредили о ночных заморозках

Заморозки придут в регионы Центрального федерального округа России в ближайшие две ночи, предупредили синоптики.
Речь идет о Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Согласно прогнозу Гидрометцентра, столбики уличных термометров в этих четырех регионах опустятся до −2 градусов в ночное время суток.
При этом во многих областях сохраняется высокая пожароопасность. Особенно сложная ситуация складывается в Ярославской и Рязанской областях, где местами ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.