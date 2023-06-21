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Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищение 300 млн рублей

Происшествия
Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищение 300 млн рублей

Бывший начальник отдела госзакупок Минобороны Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам колонии условно за хищение 300 миллионов рублей при уборке помещений военного ведомства. Его признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кушнареву также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, подрядчик получил выгоду из-за завышенных цен на уборку помещений. Сотрудники Минобороны Руслан Беседин и Иван Гнатюк, а также Светлана Масленникова, владелица одной из российских клининговых компаний, также стали фигурантами дела.

Кушнарев и Гнатюк стали сотрудничать со следствием. Они получили условные сроки, Масленникова и Беседин отрицают свою вину. Их дела будут рассмотрены Басманным судом Москвы в конце июня.

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