Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищение 300 млн рублей

Бывший начальник отдела госзакупок Минобороны Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам колонии условно за хищение 300 миллионов рублей при уборке помещений военного ведомства. Его признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кушнареву также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет, сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, подрядчик получил выгоду из-за завышенных цен на уборку помещений. Сотрудники Минобороны Руслан Беседин и Иван Гнатюк, а также Светлана Масленникова, владелица одной из российских клининговых компаний, также стали фигурантами дела.
Кушнарев и Гнатюк стали сотрудничать со следствием. Они получили условные сроки, Масленникова и Беседин отрицают свою вину. Их дела будут рассмотрены Басманным судом Москвы в конце июня.