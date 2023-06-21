Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищение 300 млн рублей

Бывший начальник отдела госзакупок Минобороны Сергей Кушнарев был приговорен к четырем годам колонии условно за хищение 300 миллионов рублей при уборке помещений военного ведомства. Его признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кушнареву также запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет, сообщает «Коммерсантъ».