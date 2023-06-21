МИД КНР выразил протест США после слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после выпада американского президента Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, глава Белого дома недавно прокомментировал ситуацию с аэростатом КНР на территории США. Политик отметил, что Си Цизиньпин не владел всей информацией о случившемся в достаточной мере, а потому «очень расстроился, ведь это большой конфуз для диктаторов».
«Высказывания США крайне безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой провокацией», — заявили в МИД КНР.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на стабилизацию отношений с Пекином. Об этом он сказал по результатам своего визита в Пекин.