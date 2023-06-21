Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок сделала неожиданное заявление на фоне украинского кризиса.
Высказываясь о поддержке страны на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по ее демилитаризации и денацификации, министр сравнила поддержку Украины с контрнаступлением ВСУ. Ее слова приводит издание Die Zeit.
Ранее сообщалось, что Москва дала упреждающий отпор агрессии со стороны Киева, это было единственное правильное решение. К такому выводу пришел президент РФ Владимир Путин.