Младший сын режиссера Алексея Балабанова раскрыл причину переезда в США

Актер и художник-постановщик Петр Балабанов, младший сын режиссера Алексея Балабанова, не прекращает попыток покорить киноиндустрию. Ради этих целей мужчина даже переехал в США.
Наследник известного кинорежиссера остановился в Лос-Анджелесе. Как отметил Балабанов-младший, у него всегда было желание переехать в США и прикоснуться к голливудскому кино.
«Всегда хотел поработать на проектах, которые смотрю сам и смотрят мои друзья. Я поработал в России, понял, какой там потолок в моей профессии и понял, что хочу видеть, как здесь производится кино», — рассказал он в YouTube-шоу «Петя любит выпить».
Балабанов-младший окончил факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Наследник режиссера принимал участие в различных проектах как декоратор, декоратор-бутафор и ассистент художника.