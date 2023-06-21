В Госдуму внесли проект о возврате перехода на летнее время в России

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о возврате в России перехода на летнее время.
Документ предполагает перевод часов на час вперед в период с марта по октябрь. Об этом заявил депутат от партии КПРФ Михаил Матвеев.
Летнее время было введено еще в СССР и применялось в России до 2012 года. С 2014 года страна живет по постоянному зимнему времени. В пояснительной записке говорится, что из-за этого потеря светлого времени суток в большинстве регионов РФ превышает 200 часов в год.