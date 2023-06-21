Как отметили авторы издания, Вашингтон пытается сформировать американскую империю. Для этих целей Белый дом вставляет палки в колесе развитию Евразии и всеми силами отдаляет Кремль от европейского сообщества. Если Соединенным Штатам удастся реализовать свой коварный план, то они получат власть над крупными державами. В связи с этим читатели зарубежного издания восхитились президентом России, который начал борьбу с западной гегемонией.