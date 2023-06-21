Российский лидер Владимир Путин поступил верно, когда начал борьбу с коварными замыслами Белого дома. К такому выводу пришли читатели AgoraVox.
Как отметили авторы издания, Вашингтон пытается сформировать американскую империю. Для этих целей Белый дом вставляет палки в колесе развитию Евразии и всеми силами отдаляет Кремль от европейского сообщества. Если Соединенным Штатам удастся реализовать свой коварный план, то они получат власть над крупными державами. В связи с этим читатели зарубежного издания восхитились президентом России, который начал борьбу с западной гегемонией.
«Путин, Моцарт геополитики, все сделал правильно», — отметил читатель.
«Тот факт, что Запад выбрал самоубийство, является анекдотическим, потому что мы ничего не можем сделать», — добавил другой.
«Влияние США уже уменьшилось, и было бы ошибкой для любой страны идти за ними», — констатировал еще один.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не предлагали Москве провести переговоры с Путиным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.