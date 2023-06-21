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Британский генерал Рэдфорд: Лондон заплатит влиянием в НАТО за сокращение численности армии

Армия
Британский генерал Рэдфорд: Лондон заплатит влиянием в НАТО за сокращение численности армии

Соединенное Королевство рискует потерять свое влияние в Североатлантическом альянсе, заявил заместитель верховного главнокомандующего европейскими силами НАТО Тим Рэдфорд.

В интервью для издания The Telegraph он посетовал на слишком малую численность британской армии, что может иметь серьезные политические последствия.

«У нас есть влиятельная позиция в НАТО. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим нашу производственную базу и не будем лидировать должным образом, мы можем потерять эту позицию», — сказал генерал.

На текущий момент численность британской армии составляет 76 тысяч человек. Это на 21 тысячу меньше, чем десять лет назад.

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