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Парламент Японии провел последнее заседание очередной сессии

Политика
Парламент Японии провел последнее заседание очередной сессии

Парламент Японии провел последнее заседание очередной сессии, завершив таким образом работу. Об этом заявил глава нижней палаты Хироюки Хосода.

По словам политика, это была 211-я сессия. Она продлилась 150 дней, в ходе которых было принято 58 из 60 законопроектов.

«Эта сессия была созвана 23 января и с этого дня старательно проводила слушания по ключевым вопросам политики», — подчеркнул Хосода.

Ранее стало известно, что Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве при восстановлении разрушенной инфраструктуры. Специалисты из Токио планируют применить опыт, полученный после цунами и землетрясения в 2011 году, в работах над украинской инфраструктурой после конфликта, передает «360».

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