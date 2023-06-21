Парламент Японии провел последнее заседание очередной сессии

Ранее стало известно, что Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве при восстановлении разрушенной инфраструктуры. Специалисты из Токио планируют применить опыт, полученный после цунами и землетрясения в 2011 году, в работах над украинской инфраструктурой после конфликта, передает «360».