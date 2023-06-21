Парламент Японии провел последнее заседание очередной сессии, завершив таким образом работу. Об этом заявил глава нижней палаты Хироюки Хосода.
По словам политика, это была 211-я сессия. Она продлилась 150 дней, в ходе которых было принято 58 из 60 законопроектов.
«Эта сессия была созвана 23 января и с этого дня старательно проводила слушания по ключевым вопросам политики», — подчеркнул Хосода.
Ранее стало известно, что Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве при восстановлении разрушенной инфраструктуры. Специалисты из Токио планируют применить опыт, полученный после цунами и землетрясения в 2011 году, в работах над украинской инфраструктурой после конфликта, передает «360».