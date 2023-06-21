ZDF: Китай поступил необычным образом на фоне критики Шольца в отношении России

Официальный Пекин поступил необычным образом на фоне критики канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Москвы. Об этом рассказали аналитики издания ZDF.
По словам журналистов, китайская сторона запретила представителям СМИ задавать вопросы немецкому политическому деятелю на пресс-конференции в ФРГ. Берлину ничего не оставалось, как смириться с подобным призывом Пекина. «ПолитРоссия» приводит перевод материала.
«Один только этот процесс показывает, как сложно иметь дело с этой могущественной страной, от которой Германия экономически гораздо больше зависит, чем от российской энергетики», — объяснили обозреватели.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вашингтон и Пекин должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в мире.