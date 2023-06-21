ZDF: Китай поступил необычным образом на фоне критики Шольца в отношении России

По словам журналистов, китайская сторона запретила представителям СМИ задавать вопросы немецкому политическому деятелю на пресс-конференции в ФРГ. Берлину ничего не оставалось, как смириться с подобным призывом Пекина. «ПолитРоссия» приводит перевод материала.