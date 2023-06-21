Во Владимирской области судебные приставы отправили должника в тюрьму на трое суток

В результате сотруднику ФССП пришлось своим постановлением запретить осуществление регистрационных действий в отношении двух российских авто и одной иномарки, принадлежащих должнику. Кроме того, пристав доставил правонарушителя в суд, где тот был приговорен к трем суткам административного ареста.