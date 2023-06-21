Во Владимирской области судебные приставы отправили должника в тюрьму на трое суток

Трое суток административного ареста получил житель Гороховецкого района Владимирской области из-за крупного долга перед государством. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», 48-летний житель Гороховецкого района накопил свыше 29 000 рублей административных штрафов за нарушение ПДД. При этом нарушитель не торопился их оплачивать, отчего на исполнении в местном отделе судебных приставов собралось еще и 20 административных штрафов за неуплату протоколов, выписанных ранее.
В результате сотруднику ФССП пришлось своим постановлением запретить осуществление регистрационных действий в отношении двух российских авто и одной иномарки, принадлежащих должнику. Кроме того, пристав доставил правонарушителя в суд, где тот был приговорен к трем суткам административного ареста.
Ощутив на себе всю тяжесть примененных к нему мер воздействия, гражданин решил погасить свои долги перед государством и выплатил все штрафы, рассказали в пресс-службе ведомства.