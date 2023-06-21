Николай Басков высказался о коллегах, которые отвернулись от него из-за патриотической позиции

Певец Николай Басков высказался о звездах, которые отвернулись от него из-за патриотической позиции. Так, артист заявил, что ему нет дела до прекративших с ним общение коллег после начала спецоперации.
Басков поддержал проведение СВО с самого начала. Но это обернулось тем, что некоторые представители шоу-бизнеса перестали с ним контактировать. Однако артиста это никак не задевает.
«Меня вообще не волнует, кто со мной перестал разговаривать. Вот и все. Все люди, которые меня окружают, придерживаются такой же позиции, как и я. Мы друг друга уважаем и любим», — цитирует певца издание «МК».
Подводя итог, Басков порекомендовал этим людям подумать о своих поступках. Исполнитель подчеркнул, что их действия — это только их проблемы.