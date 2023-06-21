Le Monde: Париж намерен поддержать вступление Киева в НАТО для возобновления диалога с РФ

Французское руководство намерено поддержать присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Такие сведения озвучили корреспонденты Le Monde.
Как сообщили источники издания из местного кабмина, Париж изменил свои взгляды на этот вопрос. Теперь власти Франции считают, что вступление Украины в военный блок позволит ей получить гарантии безопасности и побудит начать диалог с Кремлем.
«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Киев готовит контракты для производства западных вооружений на Украине. Об этом рассказал телеканал «360».