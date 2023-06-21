Михаил Гордин стал ректором Московского государственного университета имени Баумана

Ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщили в Минобрнауки России.
Гордин окончил МГТУ в 1993 году, причем в период обучения работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. До 2021 года являлся главой департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР и членом правления ООО «СИБУР».
Кроме того, у него есть ученая степень кандидата технических наук. Исполняющим обязанности ректора МГТУ Гордин был с 7 октября 2021 года.
Ректоры московских вузов ранее договорились готовить кадры для промышленности. Как сообщает телеканал «360», стороны планируют развивать городской проект «Московская техническая школа».