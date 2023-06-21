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Михаил Гордин стал ректором Московского государственного университета имени Баумана

Общество
Михаил Гордин стал ректором Московского государственного университета имени Баумана

Ректором Московского государственного университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщили в Минобрнауки России.

Гордин окончил МГТУ в 1993 году, причем в период обучения работал научным сотрудником в Институте системного анализа РАН. До 2021 года являлся главой департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР и членом правления ООО «СИБУР».

Кроме того, у него есть ученая степень кандидата технических наук. Исполняющим обязанности ректора МГТУ Гордин был с 7 октября 2021 года.

Ректоры московских вузов ранее договорились готовить кадры для промышленности. Как сообщает телеканал «360», стороны планируют развивать городской проект «Московская техническая школа».

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