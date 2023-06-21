Эксперты оценили тяжелое решение Европы по закрытию газового месторождения в Нидерландах

Стоимость газа составила 560 долларов за 1000 кубометров в связи с рядом факторов. В их числе намерение властей Нидерландов закрыть крупнейшее в Западной Европе Гронингенское газовое месторождение, сообщает РИА Новости.
Такое сложное решение было принято из-за ущерба, который месторождение наносит близлежащим территориям. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что теперь Европа будет вынуждена увеличить импорт топлива из США, Азербайджана и Нигерии.
Больше всего от закрытия месторождения пострадают Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, предполагает партнер Сapital Lab Евгений Шатов.
Другими факторами роста цен на газ стали спрос на электричество из-за жары и развитие зеленой энергетики в ЕС. Одним из последствий подобной ситуации может стать дальнейшее закрытие предприятий в Европе и деиндустриализация региона.