Эксперты оценили тяжелое решение Европы по закрытию газового месторождения в Нидерландах

Такое сложное решение было принято из-за ущерба, который месторождение наносит близлежащим территориям. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что теперь Европа будет вынуждена увеличить импорт топлива из США, Азербайджана и Нигерии.