Власти Украины предупредили об угрозе дефицита питьевой воды из-за прорыва Каховской ГЭС

Политик утверждает, что дефицит питьевой воды может затронуть примерно миллион человек. По его словам, в настоящее время власти Украины работают над строительством нового водопровода, чтобы избежать этого. Однако сроки окончания работ остаются неизвестными. В своем выступлении Кубраков также заявил, что к настоящему моменту Киев не может оценить масштабы урона, нанесенного сельскохозяйственным угодьям после наводнения, сообщает телеканал «360».