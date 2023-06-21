Россия вышла на четвертое место среди наиболее крупных торговых партнеров Индии

Позиция России в рейтинге крупнейших торговых партнеров Индии поднялась. Страна теперь занимает четвертое место, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Места в пятерке лидеров также занимают Соединенные Штаты Америки, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. При этом Москва стала вторым по значимости поставщиком товаров в Индию.
Индия, наряду с Китаем, Турцией и Азербайджаном, выступила в качестве замены Евросоюза для России. ЕС ранее был основным торговым партнером государства, но после ужесточения санкционной политики торговые маршруты пришлось поменять.