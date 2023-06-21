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Депутат Судзуки: в кабмине Кисиды есть понимающие важность связей с Россией люди

Политика
Депутат Судзуки: в кабмине Кисиды есть понимающие важность связей с Россией люди

Даже в кабинете министров руководителя японского правительства Фумио Кисиды есть чиновники, которые считают необходимыми партнерские связи с Москвой. Такими наблюдениями поделился парламентарий из Токио Мунэо Судзуки.

Политик уверен, что налаживание отношений с Кремлем очень важно для Токио. Однако похожей точки зрения придерживается лишь небольшой круг японских госслужащих. Об этом депутат сообщил в ходе разговора с журналистами ТАСС.

«Однако, я верю, что когда-нибудь оно обязательно найдет понимание у людей. И в администрации Кисиды есть люди, которые понимают мои мысли, но, к сожалению, сейчас они в меньшинстве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Токио и Киев подписали меморандум о помощи в восстановлении инфраструктуры. Об этом рассказал телеканал «360».

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