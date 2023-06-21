Онкобольная актриса Светлана Крючкова высказалась о своем состоянии

Российская актриса театра и кино, а также озвучивания и дубляжа Светлана Крючкова уже длительное время борется с онкологическим заболеванием. Народная артистка РСФСР высказалась о своем текущем состоянии.
Крючкова уже почти восемь лет живет в состоянии ремиссии после проведенной ей в Германии операции. При этом артистке необходимо соблюдать особую диету, которой она в последнее время не придерживается.
«Борщ, например, картошечку с котлеткой. А зачем сейчас еще ограничивать? Я с того света встала, знаете? Когда встаешь с того света, думаешь: "Плевать! Такой ты, сякой. Ты живой, и слава богу!"» — цитирует Крючкову Пятый канал.
Звезда фильма «Курьер» добавила, что ей хотелось бы знать, сколько у нее осталось времени. Сама артистка предполагает, что его не так много.