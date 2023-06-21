Аксенов: ж/д полотно было повреждено в районе Феодосии

Движение поездов было нарушено в связи с повреждением железнодорожного полотна. Инцидент произошел в районе Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал, отметил он. На месте инцидента уже ведутся ремонтные и другие работы.
«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено», — сообщил Аксенов.
Глава региона также призвал граждан соблюдать спокойствие. Он посоветовал узнавать информацию лишь из проверенных официальных источников.
Происшествие также прокомментировал советник Аксенова Олег Крючков. По его словам, власти региона были вынуждены отменить две электрички. Пассажиры будут доставлены до места назначения на автобусе.