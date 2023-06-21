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Власти Херсонской области сообщили о 41 погибшем после подрыва Каховской ГЭС

Происшествия
Власти Херсонской области сообщили о 41 погибшем после подрыва Каховской ГЭС

Количество погибших среди жителей Херсонской области после подрыва Каховской гидроэлектростанции увеличилось до 41 человека. Такое заявление сделал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

По его словам, обстановка в Новой Каховке постепенно улучшается. Город выходит из режима ЧС по наводнению. Однако ситуация в населенных пунктах Голопристанского округа по-прежнему сложная.

«Выплаты по 10 тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших. К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал Алексеенко в Telegram-канале.

Власти региона продолжают принимать противоэпидемические меры. В частности, осуществляется вывоз погибших зверей и проводится вакцинация домашних животных. Также с помощью специальных реагентов обеззараживаются улицы. Спасатели пытаются дойти до каждого дома, где отошла вода.

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