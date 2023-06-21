Полиция Владивостока нашла пропавшую в Вене девушку, которую разыскивал Интерпол

Во Владивостоке отыскали 27-летнюю россиянку, которая без вести пропала в столице Австрии осенью 2022 года и находилась в базе международного розыска по линии Интерпола. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Австрийская сторона передавала коллегам, что жительница Вены в октябре прошлого года внезапно покинула дом, оставив все вещи. После этого связь с ней наладить не удавалось. Девушка нашлась во Владивостоке: оказалось, что у нее есть российский паспорт и она самостоятельно решила вернуться в родную страну.
«У нее есть здесь родственники», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы приморского УМВД.
Австрийские правоохранители прекратили розыск пропавшей после уведомления от коллег из Владивостока. Как уточнили в краевом УМВД, пока нет информации, каким еще гражданством обладает 27-летняя девушка.