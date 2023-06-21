Полиция Владивостока нашла пропавшую в Вене девушку, которую разыскивал Интерпол

Австрийская сторона передавала коллегам, что жительница Вены в октябре прошлого года внезапно покинула дом, оставив все вещи. После этого связь с ней наладить не удавалось. Девушка нашлась во Владивостоке: оказалось, что у нее есть российский паспорт и она самостоятельно решила вернуться в родную страну.