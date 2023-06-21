Мужчина погиб при падении фрагмента крыши в Красноярском крае

Один из фрагментов крыши упал на 38-летнего мужчину. От полученных травм он погиб. Имеются ли в результате буйства стихии другие пострадавшие, не уточняется. Правоохранительные органы продолжают работать на местах происшествий. По факту смерти местного жителя следователи проводят проверку.