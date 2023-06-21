Мужчина погиб при падении фрагмента крыши в Красноярском крае

Мощный ураган произошел в городе Боготол в Красноярском крае. В результате падения фрагмента крыши погиб один местный житель, говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, из-за мощных порывов ветра в городе было повреждено более 30 транспортных средств. Помимо этого, ураган разрушил балконы жилых домов.
Один из фрагментов крыши упал на 38-летнего мужчину. От полученных травм он погиб. Имеются ли в результате буйства стихии другие пострадавшие, не уточняется. Правоохранительные органы продолжают работать на местах происшествий. По факту смерти местного жителя следователи проводят проверку.