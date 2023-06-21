Тарифы на электричество и воду резко возросли в части Запорожья и Николаевской области, находящихся под контролем Украины. Об этом рассказал представитель российских силовых структур.
Теперь граждане вынуждены платить свыше шести рублей за киловатт. При этом жители соседнего с Запорожьем региона (ДНР) отдают за свет 3,85 рублей, а в Ростовской области тариф не превышает 4,81 рубля. Об этом передает РИА Новости.
«По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт)», — рассказал источник.
В Николаевской области и вовсе ввели «фиксированную сумму». Она составляет 8,7 тысячи рублей и прибавляется к имеющимся показателям на счетчике.