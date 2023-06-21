Киев поднял тарифы на электричество и воду в подконтрольных регионах

Теперь граждане вынуждены платить свыше шести рублей за киловатт. При этом жители соседнего с Запорожьем региона (ДНР) отдают за свет 3,85 рублей, а в Ростовской области тариф не превышает 4,81 рубля. Об этом передает РИА Новости.